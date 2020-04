Coronavirus, coinquilini in isolamento ricreano il G-A-Y di Londra – il video è virale

Ma è innegabile che questo Covid-19 avrà ripercussini enormi anche sulla nightlife LGBT, come rimarcato da Andrew. “La scena della vita notturna LGBT di Londra era già in difficoltà prima del blocco, con affitti altissimi e la chiusura di molti locali. Temo che molti altri potrebbero ora essere costretti a chiudere. So che i proprietari dei club, incluso il proprietario del G-A-Y, si sono trovati in situazioni estremamente difficili, nel tentativo di proteggere il personale, ma devono ancora far fronte a grandi tasse e affitti enormi”. “Spero che le misure del governo siano in grado di mantenere queste imprese a galla, per ora, ma è importante iniziare a pensare a come la vita notturna di Londra possa essere protetta e sostenuta una volta usciti da questa pandemia”.

Attualmente nel Regno Unito ci sono 93.873 positivi da Covid-19, con 12.107 decessi.