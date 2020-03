Il Coronavirus è colpa dei matrimoni gay, l’ultima sparata di un predicatore

È colpa nostra, sempre colpa nostra, come nel caso dei terremoti, dei maremoti, degli incendi, dei tornado. A detta di un predicatore conservatore del Tennessee, tale Perry Stone, la pandemia da Coronavirus sarebbe una risposta di Dio al matrimonio egualitario.

Stone ha detto ciò ai propri sostenitori nella sua chiesa di Cleveland.

Questo è il momento della resa dei conti, e so che è così, so cosa ho sentito, non l’ho inventato. Ho sentito udibilmente una voce maschile che parlava, e credo che fosse lo Spirito Santo. Perché c’è una resa dei conti? Perché abbiamo costretto Dio a lasciare il nostro Paese, sostanzialmente gli abbiamo detto: “Nei luoghi pubblici, non sei il benvenuto”. “Non sei più il benvenuto nelle nostre scuole”, quindi le nostre scuole ora sono chiuse. C’è una resa dei conti perché i tribunali del nostro Paese hanno approvato leggi per il matrimonio, che si è trasformato in qualcosa che non abbiamo mai conosciuto. Legge che Dio chiamerebbe un abominio. La Bibbia ci insegna che Dio vuole che tutti giungano al pentimento, ma ci sarà un tempo in cui il Signore dirà: “Basta”.