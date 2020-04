Coronavirus, la storia del medico morto tra le braccia di suo marito

Il dottor Frank Garbin, del New Jersey, sopravvissuto a due cancri ai testicolo, è stato il primo medico di pronto soccorso (ER) d’America a morire con i sintomi del COVID-19, secondo quanto riportato dall’American College of Emergency Physicians (ACEP).

“Siamo profondamente rattristati di apprendere che un nostro attuale collega in prima linea – un medico di emergenza – ha perso la sua lotta contro questo virus”, ha dichiarato il dott. William Jaquis, presidente di ACEP, in una nota. “I medici di emergenza sanno che a volte, nei nostri sforzi per salvare vite, possiamo finire per sacrificare le nostre. Conosciamo i rischi del lavoro per cui abbiamo studiato, ma siamo in prima linea in questa storica guerra contro il COVID-19 con protezioni insufficienti”.

Il 60enne Frank Garbin, ricorda suo marito Arnold Vargas, si è svegliato un martedì mattina con forti dolori al petto dopo essere stato male per diversi giorni. Vargas ha confessato alla CBS News che l’amatissimo Frank, sposato un anno fa, è morto i primi di aprile tra le sue braccia, nel loro appartamento di New York, prima che i paramedici arrivassero sulla scena per aiutarlo. Il medico, a cui non era mai stato fatto un tampone, era certo di aver contratto il Coronavirus, ma non è mai stato ricoverato, limitandosi all’auto-isolamento dal 26 marzo. Garbin, che il 19 marzo aveva scrito tutta la sua preoccupazione ad un amico per la mancanza di camici, mascherine e guanti al pronto soccorso, era pronto a tornare al lavoro, una volta guarito.