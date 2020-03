Coronavirus, i deliri di un pastore: “Solo i fr*ci si lavano le mani, chi ha chiuso le chiese non ha le palle”

Jonathan Shuttlesworth è un televangelista di destra, un pastore omofobo che nei giorni scorsi è tornato a vomitare odio nel commentare la pandemia da Coronavirus che lentamente sta colpendo anche gli Stati Uniti d’America.

Shuttlesworth ha deriso coloro che si lavano le mani per proteggersi dal virus, perché a suo dire sarebbro dei ‘fr*ci’, attaccando persino la chiesa cattolica romana, che in Italia ha ad esempio chiuso tutte le chiese. Roma compresa. Il pastore, che ha co-fondato Revival Today TV, ha affermato che un “mucchio di femminucce” avrebbe deciso di chiudere le chiese d’Europa, inchinandosi alla scienza.

La Chiesa cattolica non dovrebbe avere l’acqua santa all’ingresso? Allora non è santa? Questo dovrebbe essere un segnale per i cattolici, affinché capiscano che la loro religione è una frode. Ogni fede che non funziona nella vita reale è una fede falsa. Totalmente falsa. Se stai distribuendo opuscoli e stai dicendo a tutti di usare l’Amuchina prima di entrare in chiesa e di non salutare nessuno, dovresti semplicemente consegnare la tua tunica e bruciare la tua chiesa, trasformarla in un casinò o qualcosa del genere. Sei un perdente. Un fr*cio. Un senza palle. Se vivessi in Italia organizzerei una crociata all’aperto per pregare in favore dei malati. E se devi andare in prigione, vai in prigione.