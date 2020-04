Coronavirus, ricoverato Luca Paladini dei Sentinelli di Milano

Pochi giorni fa Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, era in diretta con Radio Radicale per raccontare la vicenda sanitaria di suo padre e di sua mamma, affetti da Covid-19, l’analisi del contagio avvenuto in famiglia e le responsabilità politiche della gestione dell’emergenza. Due giorni fa Luca era allettato, con febbre e polmonite interstiziale e tampone incredibilmente negativo, ma nelle 24 ore successive la situazione è precipitata, come confessato dallo stesso Paladini su Facebook:

Purtroppo nelle ultime 36 ore il mio quadro clinico è decisamente peggiorato. Sono ricoverato all’ospedale San Carlo con la maschera dell’ossigeno. Non so cosa mi aspetta ma non sta esattamente andando tutto bene.

A Luca va tutta la nostra vicinanza, di tutta la redazione, così come al suo compagno, da giorni con febbre alta e a rischio positività. I Sentinelli di Milano, per i pochi che non lo sapessero, nascono nel 2014 tra il serio e il faceto per contrapporsi a tutti i soprusi, discriminazioni e violenze che colpiscono la vita di molti: dagli omosessuali ai migranti, dalle vittime di stalking alle vittime di razzismo, dalle donne ai malati desiderosi di un fine vita dignitoso.

Negli ultimi anni i Sentinelli di Milano hanno radunato nelle piazze e sul web migliaia di persone, con lo scopo di riscoprire il valore della partecipazione civile nel creare una società inclusiva. La loro storia è sbarcata anche in libreria con “I Sentinelli. Che fretta c’era?” (Edizioni Tlon), dove hanno raccontato il mondo come lo vorrebbero e come stanno contribuendo a costruirlo: pieno di colori.