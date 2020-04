Coronavirus, coppia gay minacciata: “andatevene perché gli omosessuali sono i primi a essere contaminati”

Andati alla polizia per denunciare quanto avvenuta, la coppia si è sentita dire che la lettera “non è una minaccia ma un avvertimento”. Indignato, David ha raccontato la sua storia su Facebook suscitando l’interesse della polizia LGBT di Bordeaux, che ha promesso loro di interessarsi al caso, magari analizzando il DNA presente sulla lettera. Ma sia David che l’amato sono soli, in quel palazzo in cui qualcuno li ha minacciati. “Il mio compagno ha un carattere forte, è piuttosto arrogante. Sono abbastanza sereno. Mi chiedo cosa capiterà la prossima volta. Mi romperanno la macchina? Mi aspetteranno di sotto?”.