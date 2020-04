Coronavirus, morta Gita Ramjee, pioniera nella ricerca contro l’HIV/Aids

Gita ha ricevuto numerosi premi per il suo contributo alla scienza. Dopo aver co-presieduto le Conferenze sui microbicidi nel 2006, 2008 e 2010, è stata premiata con il Lifetime Achievement Award della conferenza nel 2012. Nel 2018 ha vinto il premio Clinical Trials Partnership / European and Developing African Female Scientist Award. Gita ha anche tenuto cattedre onorarie presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), l’Università di Washington e l’Università di Città del Capo.

