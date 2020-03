Coronavirus: morta Lorena Borjas, madre della comunità trans latina del Queens

Si è spenta proprio a poche ore dalla giornata internazionale della visibilità transgender, che si celebra oggi in tutto il mondo.

La 60enne Lorena Borjas è deceduta a New York, causa Coronavirus, nella giornata di ieri. La Borjas è stata una colonna della comunità transgender della Grande Mela, tanto dall’essere conosciuta come la “madre della comunità trans latina del Queens”. Sopravvissuta alla tratta degli esseri umani, aveva dedicato gli ultimi 30 anni della sua vita alla protezione di altre persone transgender, vittime di schiavitù e violenza.

La maggior parte delle donne che Lorena aiutava erano immigrate cacciate dalle loro famiglie. Borjas le ospitava tutte nel suo appartamento, fino a quando non erano finalmente in grado di mantenersi. Ha trascorso anni per le strade a sostegno dei più deboli, distribuendo preservativi e cibo, collegando le donne transessuali ai servizi essenziali, allestendo persino una clinica per i test HIV nella propria casa. Tutto sempre di tasca sua. Eppure, anche dinanzi ad un simile gigantesco lavoro per la comunità, Lorena ha rischiato la deportazione per tutta la vita, fino al 2017, quando il governatore di New York Andrew Cuomo le ha concesso la grazia.

“Con questo perdono concesso, non dovrò più andare a dormire la notte con la paura di essere espulsa in un Paese che non è più casa mia”, aveva detto quel giorno. “Sarò in grado di vivere la mia vita senza stress e paura dell’immigrazione, e potrò continuare a fare il lavoro che faccio e ad aiutare le donne transgender più vulnerabili”. La sua morte improvvisa ha devastato la comunità LGBT + di New York, che ora vuole omaggiarla.