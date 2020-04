Coronavirus, morto un terzo partecipante al Winter Party di Miami: il ricordo del marito

Daniel Thomas Carr, pianista di 67 anni, agente immobiliare e filantropo, è morto con il coronavirus dopo aver partecipato al Winter Party di Miami. Si tratta del terzo partecipante al Festival gay ad essere deceduto con il Covid-19, dopo il 40enne Israel e il 65enne Ron. Ciò che si temeva un mese fa, ovvero che quel Festival potesse tramutarsi in una bomba sanitaria, si è con il tempo tramutato in realtà, per quanto dati ‘reali’ sul numero di contagiati al Winter Party non ce ne siano. Ad oggi si tratta di meno di 40 persone, su 10.000 partecipanti in arrivo da tutto il mondo, con tre decessi.

Il Maimi Herald riferisce che Carr è morto mercoledì. Suo marito J. Heider ha voluto ricordarlo sui social.

È con enorme tristezza che condivido la notizia che il nostro viaggio insieme è giunto alla sua fine. Per ora le feste, le crociere, la realizzazione dei nostri costumi e i viaggi insieme sono finiti. I miei ricordi di 35 anni insieme, tuttavia, non finiranno mai. Nel corso degli anni e soprattutto in questo momento terribile per il mondo, Thom ci ha portato gioia, musica, la sua speciale creatività e talento. Per questo possiamo esserne grati.

Anche Heider è risultato positivo al Coronavirus. Dean Trantalis, sindaco apertamente gay di Ft. Lauderdale, ha espresso le sue condiglianze per la scomparsa di Carr, attivista LGBT. “Tutta la nostra comunità piange la sua scomparsa. Ci mancherà”.