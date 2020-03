Coronavirus, morto 40enne che aveva partecipato al Winter Party di Miami

Il Coronavirus ha ucciso a soli 40 anni Israel Carreras, poche settimane fa tra i 10.000 partecipanti al Winter Party Festival di Miami, evento gay che ogni anno vede la Florida invasa di giovani per una settimana. Carreras non aveva patologie pregresse ed era in perfetta forma fisica, sottolineano gli amici e il compagno.

Poco dopo l’evento, gli organizzatori avevano annunciato la positività di un partecipante al Covid-19, per poi annunciarne altre 3 nei giorni successivi. Ma è chiaro che dinanzi a 7 giorni di feste con migliaia di persone accalcate l’una addosso all’altra, il rischio bomba biologica sia stato altissimo.

Il fidanzato di Carreras, Franco Conquista, ha dichiarato a WSVN: “Ha iniziato a sentirsi male subito dopo l’evento. Ci eravamo andati insieme. Sono andato a casa sua, mi sono preso cura di lui per due giorni. Non riusciva a respirare ed è andato in ospedale, dove è rimasto quattro o cinque giorni. Poi lo hanno sedato e fatto addormentare, perché era molto agitato. Non si è più svegliato“. Attualmente in lutto, Carreras, in quarantena da giorni, ha invitato tutti a non uscire.

Era pieno di energie e lavorava 13, 14 ore al giorno, in modo da poter provvedere a se stesso e alla sua famiglia che si trova Cuba … Voglio solo che la gente sappia quanto questo Coronavirus sia pericoloso. Dovete rimanere a casa. Non uccide solo le persone anziane. Questo povero ragazzo aveva solo 40 anni. Può uccidere chiunque, quindi restate a casa e pensate alle altre persone. Cercate di salvare la vita delle altre persone.

La discoteca Score, famoso club gay a Miami, ha scritto su Instagram: “È sempre triste quando perdiamo qualcuno, ma è ancora più doloroso quando quella persona faceva parte della nostra comunità, dopo averci fatto regolarmente sorridere, ridere e ballare. Le nostre condoglianze a tutti coloro che oggi piangono questa perdita.”