Coronavirus, Piacenza Pride 2020 cancellato: “rispettoso silenzio a sostegno delle strutture sanitarie”

Era inevitabile, e ora è anche ufficiale. Il primo pride dell’Onda rainbow 2020, quello di Piacenza inizialmente annunciato per il 30 maggio 2020, è stato cancellato. Ad ufficializzarlo il Comitato Organizzativo dell’evento.

Un esito purtroppo inevitabile perché, come sappiamo, la situazione della nostra provincia, inerente all’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, rimane ad oggi critica con prospettive di ritorno alla normalità non a breve termine. Non è pensabile proporre in una data così ravvicinata un tale evento di massa, in grado di attirare migliaia di persone. Oltre a questa considerazione rimane poi, ovviamente, anche il divieto giuridico ad evitare assembramenti, sicuramente da rispettare ancora per molto tempo. Queste grosse incertezze e le limitazioni che tutti stiamo vivendo non ci consentono inoltre di portare avanti la macchina organizzativa in modo adeguato.