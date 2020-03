Coronavirus, preservativi sold out: ma la gente li usa per proteggere le dita

In Australia e a Singapore i supermercati e le farmacie sono state prese d’assalto causa Coronavirus, ma con modalità fino ad oggi inedite. Perché oltre al cibo, all’Amuchina e ai beni di prima necessità, australiani e malesi hanno fatto incetta di condom. E non in previsione di una quarantena da passare sotto le coperte, bensì per utlizzarli come protezione per le dita.

Sembra incredibile, ma le foto in arrivo da Australia e Singapore stanno intasando i social. In una di queste nel carrello di un uomo si possono contare fino a 16 scatole di preservativi. Finiti i guanti in lattice, in tanti hanno utilizzato l’ingegno, trasformando i condom in ‘cappucci’ per le dita, in modo da non dover toccare superfici eventualmente contagiate dal virus, vedi soprattutto i bottoni dell’ascensore. Quello che sembrava fosse partito come puro e semplice ‘sfottò’ da web, è presto diventato reale.

Una soluzione che in Italia non ha fortunatamente ancora preso piedi, anche se l’acquisto di un preservativo è sempre cosa e buona e giusta. Ma per proteggersi dalle malettie sessualmente trasmissibili, o come contraccettivo per ridurre la probabilità che si generi una gravidanza. Per prevenire il Coronavirus, come segnalato dal decalogo dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, questi sono i comportamenti da seguire.