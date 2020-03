Coronavirus, Pride cancellati: ecco la lista (in aggiornamento)

Come si temeva, molti dei pride organizzati quest’anno verranno cancellati. E’ solo di due giorni fa l’annuncio che Miami e Los Angeles rinunceranno alla loro parata. Stessa cosa per l’Edinburgh Pride, programmato per il 13 giugno. Sarebbe irresponsabile, insomma, richiamare in un unico luogo migliaia di persone. Ma non sono solamente questi tre a rinunciare alla marcia. Ecco la lista completa, in continuo aggiornamento, di tutti i pride cancellati.

Secondo l’European Pride Organizers Association (EPOA), sono 23 i pride che hanno annunciato un rinvio, senza però indicare una nuova data. Mentre sono già 29 i pride cancellati definitivamente dalla pandemia di Covid 19. L’EPOA si riunirà a Roma (in videoconferenza) per discutere su come precedere, in base ai provvedimenti dei vari governi.

Al momento, il maggior numero di pride cancellati sono quelli europei.

La lista in aggiornamento dei pride cancellati

Regno Unito

BFI Flare: London LGBTQI + Film Festival 2020, London (18/03/20 – 29/03/20) – Annullato

Trans Pride Scotland (28/03/20) – Annullato

Liverpool Trans Pride (29/03/2020) – Rinviato

Muslim Pride Imaan Fest, Londra (11/04/2020) Rinviato al 12/12/2020

Bi Pride Local, Swansea Wales (16/05/2020) – Rinviato

Hampshire Pride, Winchester (25/04/2020) – Rinviato

Oban Pride, Oban (30/05/2020) – Annullato

Bradford Pride, Bradford (06/06/2020) – Annullato

Highland Pride, Inverness (17/07/20) – Annullato

Swansea Pride, Galles (02/05/2020) – Rinviat0

Coventry Pride, Coventry (13/06/2020) – Rinviato

Sowerby Bridge Pride (04/07/2020) – Annullato

Dunoon Pride – Annullato

Orgoglio di Lochaber – Annullato

Europa

Fierté Tignes, Tignes France (19/03/2020) – Annullato

CSD Deutschland Conference, Göttingen Germany (21/03/2020) – Annullato

Järvsö Winter Pride, Svezia (21/03/2020) – Annullato

Pride Boden, Svezia (28/03/2020) – Annullato

Incontro dell’Iride Pride Network, Dublino Irlanda (18/04/2020) – Verrà organizzato online

Vårgarda Pride, Svezia (25/04/2020) – Rinviato

Bygdepride Ørsta / Volda, Norvegia (09/05/2020) – Annullato

Bucharest Pride, Romania (23/05/2020) – Rinviato

CSD Weiden, Germania (23/05/2020) – Annullato

Sölvesborg Pride, Svezia (29/05/2020) – Rinviato

Karlskrona Pride, Svezia (30/05/2020) – Rinviato

Katrineholm Pride, Svezia (09/05/2020) – Rinviato

Mark Pride, Kinna Svezia (09/05/2020) – Annullato

Freedom of my Identity Festival, Ungheria (16/05/2020) – Annullato

CSD Saar-Lor-Lux, Germania (06/06/2020) – Annullato

Stati Uniti

Manatee Pride, Bradenton FL (21/03/2020) – Rinviato al 23/05/2020

NERP-POSE Pride Conference, Charlotte NC (22/03/2020) – Annullato

Cathedral City LGBT Days, Cathedral City, CA (28/03/2020) – Annullato

Tampa Pride, Tampa FL (28/03/2020) – Rinviato al 30/05/2020

Pheonix Pride (04/04/2020) – Rinviato

Roanoke Pride (04/04/2020) – Rinviato

Miami Beach Pride (05/04/2020) – Rinviato

Southeast Los Angeles Pride (22/04/2020) – Rinviato

Region 4 Pride Conference, Saint Louis MO (27/04/2020) – Rinviato

Long Beach Pride, Long Beach CA (16/05/2020) – Rinviato

Glendale Pride, Glendale CA (30/05/2020) – Annullato

LA Pride, Losa Angeles, CA (13/06/2020) – Rinviato

Boise Pride, Boise ID (20/06/2020) – Rinviato a 11/09/2020 – 13/09/2020

ENC Pride, Kingston NC (20/06/2020) – Annullato

Canada

Georgian Pride, Barrie (27/03/2020) – Annullato

Settimana sulla consapevolezza della diversità di genere (28/03/2020) – Rinviato

Peak Pride at Big White, Kelowna (04/04/2020) – Annullato

Innisfil Pride, Innisfil (18/07/2020) – Annullato

Asia

One Big Pride, Manilla (13/03/2020) – Annullato

Pink Dot, Singapore (27/06/2020) – Verrà organizzato online il 27/06/2020

Australia