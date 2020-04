Coronavirus, rinviato anche il Salento e Puglia Pride

Dopo Vicenza, Torino e l’Umbria Pride, cancellati causa Coronavirus, e Roma, rinviato a data da destinarsi, anche il Salento & Puglia Pride di Brindisi, atteso tra 73 giorni, è stato “momentaneamente sospeso a causa della pandemia da Covid-19”.

“Non potendo quindi confermare nessuna data rimarremo in stand-by aggiornandovi sulle eventuali evoluzioni“, fanno sapere gli organizzatori, che hanno preferito tenersi una porta aperta eventuale per scendere comunque in strada, nel caso in cui il Coronavirus dovesse finalmente darci tregua.

“Anche se in questo momento difficile dobbiamo rimanere a casa, avremo tempo per vivere il nostro Pride“, continuano gli organizzatori, “e lo faremo come strumento per la costruzione di un futuro di diritti, primi fra tutti quelli alla salute, all’uguaglianza e per la giustizia sociale; per un mondo senza più confini o egoismi“.

Salento Pride è un progetto indipendente, nato nel 2015 con lo scopo di fornire visibilità e consapevolezza alla comunità arcobaleno salentina. Dopo quattro edizioni di successo tenute a Gallipoli, il Salento Pride è diventato itinerante, per portare i suoi colori in tutto il Salento.

Ad oggi, proprio a causa del Coronavirus, sono stati rinviati/cancellati oltre 200 Pride in tutto il mondo. Il 27 giugno si terrà un Global Pride, primo Pride on line della Storia.