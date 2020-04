Coronavirus, in America manca il sangue ma gay e bisex non possono donare neanche in emergenza

La Food and Drug Administration è l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. Dipende dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d’America, e nelle ultime ore ha suscitato indignazione all’interno della comunità LGBT.

La FDA ha infatti dato il permesso agli ospedali di iniziare a usare il plasma sanguigno per curare i pazienti contagiati dal coronavirus. Coloro che sono guariti dal COVID-19 e che ora potrebbero avere l’anticorpo per il virus sono stati incoraggiati a donare sangue per aiutare gli altri. Ma non tutti. Gli uomini gay e bisessuali sessualmente attivi non possono donarlo.

La FDA ha infatti ribadito il limite sessuale di 12 mesi sulle donazioni del sangue da parte di uomini gay e bisessuali, nonostante una spaventosa carenza di sangue a livello nazionale e una lettera firmata da 17 senatori democratici che ha sollecitato l’agenzia a rivisitare la sua politica chiaramente discriminatoria. Da 4 anni in America se sei gay o bisex e vuoi donare il sangue, lo puoi fare solo e soltanto se non fai sesso da almeno 12 mesi. Fino al 2016, è stato del tutto vietato per 30 anni, ma resta una postilla indecente, che abbraccia solo uomini gay e bisex.