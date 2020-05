Emergenza Covid-19 e AIDS: 3 anziani LGBT raccontano cos’hanno imparato negli anni ’80

Davidson Garrett ha 67 anni, è stato un tassista e un poeta. Ha visto molti suoi amici morire. E proprio come oggi, lui da persona comune che non conoscenze mediche, non poteva fare nulla per aiutarli. La parola chiave nella sua esperienza è compassione. Perché avere compassione di un amico in fin di vita può fare la differenza. Anche una visita (nel caso del Coronavirus a debita distanza), un messaggio, può davvero aiutare. Garrett spiega di aver ascoltato l’opera con un suo amico, che stava per morire. Era come il suo ultimo desiderio.

Quello che ho imparato dalla crisi dell’AIDS è che tutti noi possiamo essere parte della soluzione. Con il coronavirus, non puoi davvero essere lì con quella persona. Chiama le loro famiglie e fai loro sapere che stai pensando a loro e ottieni loro un po ‘di compassione e amore.

Joey Terrill, 64 anni, lavora per l’AIDS Healthcare Foundation. Al tempo dell’epidemia di AIDS, lavorava in un centro specializzato per i disturbi alla vista. E’ lì che ha incontrato un paziente sieropositivo. Gli rimanevano solo 2 settimane di vita, al massimo. La parola chiave, è rapidità. Terrill, in quella situazione, ha compreso che dovevano aumentare la rapidità dei servizi dedicati ai malati, visto come colpiva velocemente il virus, uccidendo senza pietà. Terrill in quel momento tornò ad essere un soldato, combattendo contro il virus dell’HIV. Una battaglia che continua.

Prima di una pandemia come questa, siamo tutti abbastanza compiacenti. Facciamo le nostre vite quotidiane e non pensiamo mai davvero all’idea di trasmettere un virus dal toccare o non toccare qualcosa. L’urgenza si riferisce a come possiamo permetterci di ammalarci e morire o no. Ci interessa se i nostri vicini si ammalano, se muoiono o no? Questa, per me, è l’urgenza di lamentarmi o meno di non poter andare a vedere la mia squadra giocare o di andare al pub a bere.

Per Steve Karpiak, A.D. del Gay Men’s Health Center di New York , 74 anni, la parole è discriminazione. Le persone LGBT negli anni ’80, malati, erano discriminati. Oggi, la discriminazione viene vissuta dagli anziani e da coloro che definiamo eroi, i sanitari che fanno orari massacranti in ospedale. Rinchiusi in case di riposo i primi, additati come untori i secondi.