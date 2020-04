Coronavirus: il dottor Frank Gabrin è morto tra le braccia di suo marito

Solo pochi giorni prima, scoperto di avere il Coronavirus, aveva detto: “Posso farcela. Sono sopravvissuto al cancro e questo è solo il Coronavirus“. Infatti, il dottore aveva avuto due volte un tumore, che aveva sconfitto.

Frank Gabrin sarà ricordato come un uomo buono, sempre al servizio dei malati, che ha continuato a lavorare fino a quando ha potuto.

Dr. Frank Gabrin had been treating coronavirus patients on the front lines. He died in his husband’s arms just days after showing symptoms.

His heartbroken husband honors his memory tonight on the show as a hero “who loved to help people.” pic.twitter.com/SKAHH9txlt

