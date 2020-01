Cybil War, drag queen diventa ‘militare’ come tributo al padre colonnello

Mark è uno dei partecipanti a SAS: Who Dares Wins, programma televisivo di addestramento quasi militare prodotto da Channel 4 nel Regno Unito. Ma Mark è anche una drag queen, Cybil War, aitante e appassionata di cross-fit. Intervistato da Good Morning Britain, Mark ha spiegato come mai abbia deciso di prendere parte a SAS, vera e propria replica tv dello Special Air Service, insieme ad altri 24 ragazzi.

“Il SAS è qualcosa che ha fatto parte della mia famiglia per tutta la mia vita“, ha confessato Cybil, che ha iniziato a sperimentare il suo lato drag quando viveva a New York sei anni fa, facendo coming out in famiglia all’età di 18 anni. “Mio padre è uno stoico colonnello dell’esercito”, ha detto. “Ho dovuto spegnere la TV per fare una chiacchierata seria con lui. Ho trascorso un’ora nella mia camera da letto a camminare, dicendo “Papà, sono gay”, cercando di trovare quel modo perfetto per dirlo“.

Anche se è andata “sorprendentemente bene”, il padre di Cybil non era completamente d’accordo con il suo essere queen, perché “essere gay è una cosa che i tuoi genitori devono affrontare, ma essere una drag queen di 2 metri non è qualcosa che la maggior parte dei ragazzi del SAS vedranno molto spesso“.