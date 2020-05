David Carter, addio a uno storico della comunità LGBT

Si è spento all’età di 67 anni nella sua casa nel Greenwich Village di New York David Carter, celebre autore e storico dichiaratamente omosessuale. Si ritiene che la causa della morte sia stata un infarto. David Carter è stato l’autore di Stonewall: The Riots That Sparked the Gay Revolution, pubblicato nel 2004.

Il libro ottenne ottime recensioni e venne poi adattato nel documentario Stonewall Uprising, premiato con un Peabody Award. Ma non si è fermato qui Carter nel contribuire ad omaggiare e ricordare quanto avvenuto a Stonewall, avendo lavorato al fianco del National Park Service per tramutare lo Stonewall Inn e l’area adiacente in monumento nazionale e punto di riferimento storico. Evento che si è verificato nel 2016.

David Carter divenne attivista LGBTQ negli anni ’70, quando era uno studente all’Università del Wisconsin-Madison. Ha poi co-fondato un’organizzazione in difesa dei nostri diritti. Altri suoi lavori includono Spontaneous Mind: Selected Interviews 1958-1996, raccolta di interviste al poeta Allen Ginsburg, e altri libri incentrati sulla storia LGBTQ. Al momento della sua morte, stava lavorando a una biografia dell’attivista LGBTQ Frank Kameny, tra le figure più significative della storia americana LGBTQ ma da tanti poco conosciuto, diventato tristemente famoso dopo essere stato licenziato dal suo lavoro come astronomo per l’esercito americano nel 1957. Solo perché gay.