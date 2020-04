Digital Drag Fest, arriva il Festival drag pensato per il web

Dopo aver visto Together at Home, un altro evento web si avvicina, ma questa volta a pagamento. Si tratta del Digital Drag Fest, megashow drag appositamente pensato per l’on demand, vista l’impossibilità di poter dar vita a show nei teatri, nei pub, nelle discoteche.

Celebri drag come Alaska, Alexis Michelle, BenDeLaCreme, Divina De Campo, Ginger Minj, Jackie Beat, Jiggly Caliente, Jinkx Monsoon, Jujubee, Manila Luzon, Miz Cracker, Monét X Change , Mrs. Kasha Davis, Nina West, Sharon Needles, Sherry Vine, Tammie Brown e Trinity The Tuck, mentre in rappresentanza dell’Italia ci saranno le Karma B, ovvero Carmelo e Mauro, storici volti della nightlife romana, e non solo.

“In momenti di crisi come questo, gli artisti diventano creativi!”, sottolineano le Karma, giudici tv di All Together Now su Canale 5. “Non ci facciamo abbattere dalla mancanza di palcoscenici, ma ne cerchiamo di nuovi. Perché questo è il nostro lavoro e, checchè ne dica qualcuno, è un lavoro serio! E’ per questo che con molto orgoglio possiamo dire di essere le uniche italiane selezionate per questo fantastico Digital Drag Fest. Se volete sostenerci in questa nuova avventura saremo live in streaming Domenica 26 Aprile alle ore 20.00”.

CIAO ITALIA! il nome dello show ideato da Mauro e Carmelo, con numero di biglietti limitato per mantenere l’initmità e l’esclusività che si riscontrerebbe in qualsiasi drag show. Ogni spettacolo durerà circa 30 minuti e sarà un’esperienza dal vivo irripetibile, perché non verrà mai registrato o ripubblicato. Biglietti in vendita ad un prezzo di 10 dollari, cliccando QUI.