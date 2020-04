A 8 anni le diagnosticarono l’HIV e le diedero 4 anni di vita, oggi ne ha quasi 28 e la celebra

Doreen Moraa è una ragazza che ad agosto farà 28 anni, ma nell’attesa ha già festeggiato i 20 anni da una diagnosi che si pensava potesse essere mortale. Nel 2000 Doreen risultò sieropositiva, in Kenya, e i medici le dissero che entro 4 anni sarebbe deceduta.

20 anni dopo, sui social, la Moraa ha voluto ribadire quanto si fossero fortunatamente sbagliati.

Il 2020 segna esattamente 20 anni da quando mi è stato diagnosticato l’HIV. Avevo 8 anni quando ai miei genitori fu detto che ero sieropositiva. I dottori mi avevano dato fino al mio dodicesimo compleanno. Questo agosto non vedo l’ora di festeggiare il mio 28° compleanno. Dio non ha ancora finito con me.

Gli enormi progressi medici di questi ultimi decenni hanno fortunatamente drasticamente ridotto il tasso di mortalità sull’HIV/AIDS. La carica virale Doreen è ora “non rilevabile”, il che significa che non può contagiare nessuno.

“L’HIV non mi definisce, sono io a definirlo“, ha continuato la ragazza. “Mi rifiuto di dare un piccolo potere a un virus che non può parlare. Sono una bella storia e sono più grande dell’HIV“. Impossibile darle torto.

2020 marks exactly 20 years since I was diagnosed with HIV.

I was 8 years old when my parents were told I’m HIV positive 😔 doctors gave me upto my 12th birthday. This August I’m looking forward to my 28th birthday,God is not done with me yet🙏#SundayThoughts #SundayFunday pic.twitter.com/I36w1CUx6J — Doreen Moraa Moracha (@D_Moraa) April 26, 2020