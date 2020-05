Effetto Coronavirus: contagi da HIV precipitati durante la pandemia

Si è notato come il Coronavirus e il lockdown per combatterlo hanno portato effetti non solo sul calo della curva dei contagi, ma anche nei confronti dell’inquinamento. Ne è un esempio la foto satellitare nella grande e inquinata Cina, così come l’abbassamento del livello in Italia, dove lo smog e le polveri sottili sono a livelli preoccupanti, in particolare nelle grandi città. Ma nella tragedia di morti e problemi sociali ed economici che la pandemia ha causato (e sta causando), si registra anche un altro importante calo: quello dei contagi da HIV.

Il distanziamento sociale e il divieto di non incontrare amici o persone conosciute in chat con cui avere rapporti occasionali ha contribuito a limitare gran parte degli appuntamenti a sfondo sessuale. Indifferentemente dall’orientamento della persona. E proprio per questo, si è notato un calo dei nuovi contagi da HIV, la cui trasmissione è “precipitata”, come conferma 56 Dean Street , una clinica di salute sessuale, con sede a Londra.

Momento importante per chi combatte contro i contagi da HIV

La clinica 56 Dean Street ha spiegato che questa situazione ha dato la possibilità di limitare i contagi e attivarsi per la prevenzione, definendo il momento come “un’opportunità unica nella generazione della lotta contro l’HIV“.