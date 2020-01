Regionali Emilia: volantini pro Lega rivolti ai ‘cattolici’ per abrogare la legge contro l’omofobia

Il 26 gennaio 2020 si avvicina. E a 5 giorni dal voto per le regionali in Emilia Romagna, iniziano anche i colpi bassi. O meglio, disperati. Come quello avvenuto a Ravenna e denunciato via social. Attraverso Facebook, infatti, sta girando un volantino che viene distribuito porta a porta in città. Sembra inoltre che alcuni commercianti mettano il messaggio anche nelle buste della spesa, in una campagna elettorale dove tutto è concesso.

Il volantino si rivolge a tutti i cattolici, e riguarda naturalmente la legge contro l’omotransfobia approvata in Emilia Romagna lo scorso anno. Come facilmente intuibile, il volantino sostiene la candidata della Lega Lucia Borgonzoni. In una folle analisi, il volantino scritto e distribuito dal “Comitato NO Gender” spiega che la legge contro l’omotransfobia e in particolare la “parte inerente all’ideologia gender è incompatibile con la fede cristiana“. La pericolosa legge, spiega, è stata voluta e votata dalla maggioranza di Bonacinni e dal Movimento Cinque Stelle in consiglio regionale. La Lega ha già pianificato di abrogarla in caso di vittoria alle urne.

A Ravenna si pensa che i termini maschio e femmina diventino stereotipi discriminatori

Il messaggio che gli abitanti di Ravenna si sono trovati nella buca delle lettere continua con un delirante allarme.