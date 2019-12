Ragazzo trans invia 4.000 biglietti di auguri a persone LGBT rifiutate dalle famiglie

Ellis Roberts-Wright è un ragazzo transgender di 21 anni. Per Natale ha pensato a tutte quelle persone della comunità LGBT che passeranno le feste da sole, perché cacciate di casa o rifiutate dalla propria famiglia. E ha deciso di dare un suo contributo, con un biglietto di auguri.

Non è il primo anno per Ellis. Questo progetto è iniziato quattro anni fa, quando ha dovuto trascorrere il Natale a casa, dopo una malattia che le impediva di mangiare e di muoversi in autonomia. Mentre riceveva l’affetto e l’aiuto di genitori e amici, si è trovato a pensare a tutte quelle persone che non hanno nessuno a cui chiedere aiuto o per passare le feste assieme.

Per alcuni, quelli di Ellis sono gli unici auguri che riceveranno per Natale

Ellis ha spiegato a DevonLive.com che alcune persone LGBT non hanno mai ricevuto un biglietto di auguri, tranne il suo. Moltissimi, dopo l’invio della cartolina, hanno risposto ringraziando di cuore Ellis per questo semplice gesto, che per una persona sola significa tantissimo.

Perché non si tratta di un semplice augurio. Ma di un segnale di vicinanza e di affetto.

Chiunque può ricevere un biglietto da Ellis per Natale (e non solo)

Naturalmente, Ellis non conosce tutte le persone appartenenti alla comunità LGBT del suo Paese. Molti provengono da continenti diversi, anche in luoghi dove essere gay è illegale.