Coronavirus, Elton John lancia un fondo da 1 milione di dollari per chi è sieropositivo

Assieme a lui, naturalmente, in streaming, hanno cantato anche, tra gli altri, Billie Eilish, i Backstreet Boys, Demi Lovato, Mariah Carey. Un concerto simile è stato poi riproposto anche qui in Italia, che ha visto talenti come Tiziano Ferro, Laura Pausini, Piero Pelù, Baby K, Alessandra Amoroso, Emma e tantissimi altri.

In entrambi i casi, tutto il ricavato è stato donati ad associazioni e istituzioni che lottano contro il Coronavirus.

Today, I’m proud to announce that my Foundation @EJAF is launching a $1million COVID-19 Emergency Fund to make sure that our frontline partners can respond to the effects of COVID-19 on HIV care for the most marginalised communities around the world. pic.twitter.com/g4wh9dnd3d

— Elton John (@eltonofficial) April 4, 2020