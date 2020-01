Il Queever piange Emilio: addio a una storica drag di Torino

Ci ha lasciato una delle colonne delle drag torinesi, Emilio, pianto dal Queever sui social. Un volto famosissimo all’ombra della Mole, sarto nella vita privata e mattatore dell’Epic, nei primi anni ‘80, da tempo in pensione. Cinico ed esilarante, drag show vecchio stampo, Emilio aveva più o meno 80 anni. Nessuno ha mai saputo la sua vera etá, non pubblicamente per lo meno.

Oggi una brutta notizia ci ha svegliato. Salutiamo Emilio che è un pezzo importante di storia della nostra città e della nostra Comunità. Emilio ci caricherebbe di insulti per queste parole ma noi non possiamo dimenticare la sua sferzante ironia e il suo sarcasmo che metteva in discussione e demoliva ogni certezza. Ciao Emilio, goditi il tuo nuovo straordinario palcoscenico!

Tra i commenti si segnalano le parole di Nunzio Sardella, celebre Regina Miami: “È stato uno dei miei riferimenti quando decisi di diventare Drag Queen e, nonostante fosse un burbero, mi ha sempre fatto un sacco di complimenti. Lui è stato “il triangolo rosa” di via Garibaldi e gli anni dell’Epic a Borgaretto.… questo si che è una parte della NOSTRA storia torinese. ONORE A LUI. La REGINA MADRE ci ha lasciato. Tanti ti hanno amato, tanti ti hanno odiato ma rimarrai sempre un maestro d’arte per tutti!”.