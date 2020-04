Epic Fail Melania Trump ai tempi del Coronavirus: “Uscite all’aria aperta, godetevi la primavera”

Melania Trump parla poco, ma tutte le volte che si esprime, tramite social o interviste, suscita clamore, ilarità, spesso polemiche. L’ultimo suo tweet rientra proprio in quest’ultima categoria.

La first lady d’America, moglie di Donald Trump, ha infatti cinguettato l’immagine di un bellissimo albero in fiore. Nulla di clamoroso, se non fosse per il messaggio allegato.

Apriti cielo. Con l’America tutta piegata dal Covid-19, che ha causato oltre 3000 morti e teme di arrivare a quota 100.000, in tanti hanno sottolineato l’assurdità di un simile tweet. Perché anche negli USA l’isolamento totale ha colpito decine di milioni di abitanti.

Uscire di casa per respirare aria fresca e godersi la primavera, magari andando al parco, è altamente sconsigliato. Anzi, vietato. Che sia la first lady a consigliarlo a quasi 14 milioni di follower, neanche a dirlo, è a dir poco surreale. Migliaia i messaggi contrariati, tanti dei quali firmati da infermieri e medici che da giorni stanno passando giornate da incubo a causa del Covid-19. State a casa, è l’unico messaggio oggi accettabile. La primavera, se proprio volete godervela, ammiratela dalla finestra o dal balcone.

If you are able, try to take a few moments to get outside & breathe in some fresh air. Enjoy spring & beautiful nature! We all need to take care of ourselves so that we can try to help take care of others. pic.twitter.com/NoTY7LdAPX

— Melania Trump (@FLOTUS) March 29, 2020