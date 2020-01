La (difficile) bellezza dell’essere LGBT, il tweet virale di Alexander Leon

Un altro ha aggiunto: “Penso che tutte le persone creino un sé falso e debbano seguire questo percorso di apprendimento. Ma alcune persone hanno scelto di non farlo. Essere LGBTQIA + ci obbliga a farlo, e questa è una delle benedizioni della nostra identità”.

Queer people don’t grow up as ourselves, we grow up playing a version of ourselves that sacrifices authenticity to minimise humiliation & prejudice. The massive task of our adult lives is to unpick which parts of ourselves are truly us & which parts we’ve created to protect us.

— Alexander Leon (@alexand_erleon) January 7, 2020