Fabio Tuiach continua: “sono perseguitato dai gay, l’atto omosessuale è satanico”

Continua a far parlare Fabio Tuiach ex pugile e ora consigliere comunale triestino di estrema destra che da mesi passa le proprie giornate ad insultare e a diffamare la comunità LGBT. Gli ultimi deliri di Tuiach sono arrivati dalle frequenze radio della trasmissione e La Zanzara (Radio24), con il pugile che si è detto addirittura ‘perseguitato’ da noi omosessuali.

Io sono di religione cristiana e per noi certe cose sono sataniche come l’atto omosessuale. Non va bene per i cristiani, mi dispiace. Provate a leggere qualche articolo. Infatti, tutte le sette di satanisti spingono sempre più per l’approvazione dell’LGBT e di questo mondo così. Mi accusano di voler tornare al Medioevo? Beh, quella è stata l’epoca in cui è stato raggiunto l’apice della cristianità, quindi un cristiano dovrebbe ispirarsi al Medioevo. Sesso anale? Io non me ne intendo, perché, sapete, sono sposato e faccio l’amore alla vecchia maniera, come si faceva una volta. E infatti ho fatto un figlio.