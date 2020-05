Fase 2 e il sesso con il Covid-19, la saliva è contagiosa: “solo baci a stampo”

Cosa significa tutto ciò? Che un bacio con la lingua potrebbe trasmettere il Covid-19, così come del sesso orale senza preservativo (nel caso degli uomini). Chi ha convissuto negli ultimi due mesi, ovviamente, avrà già praticato sesso e potrà continuare a farlo, anche se il consiglio è quello di mantenere un’igiene più elevata del normale. Per quanto l’igiene intima sia sempre altamente consigliata, con o senza Coronavirus. Per gli ‘affetti stabili’ rimasti distanti per due mesi o per chi si andrà a conoscere solo in questo momento, tutto cambia.

“Se incontri qualcuno di nuovo, l’ideale sarebbe avere un test che risulta positivo agli anticorpi per sapere che il virus è passato o che non ha avuto alcun sintomo e che a quel tempo ha un test negativo“, ha consigliato Francisco, ma dinanzi alla difficoltà nel riuscire a fare un tampone o un test sierologico bisognerebbe semplicemente affidarsi al buonsenso. Mai come in questi casi, fate ampio uso di buonsenso. “La drammatica realtà dal punto di vista sessuale è che il Covid-19 è nella saliva, quindi per le nuove relazioni è meglio far passare altri quindici giorni senza fare sesso, attendere che non compaiano sintomi e quindi evitare pratiche sessuali rischiose. “Raccontatevi fantasie erotiche, datevi al sesso online oppure all’autoerotismo, se siete vicini mantenete però la distanza“, ha concluso Cabello.