Fase 2 e Congiunti, il Governo dimentica le famiglie Arcobaleno

Ieri sera il premier Giuseppe Conte ha delineato i contorni della Fase 2, che dovrebbe accompagnarci verso un graduale ritorno ad una pseudo normalità, alla convivenza con il Coronavirus. Dopo 50 giorni di isolamento forzato le aspettative erano altissime, per tutti, come se il 4 maggio il Covid-19 potesse magicamente sparire dal giorno alla notte, e non a caso le critiche piovute sul nuovo DPCM sono state tante, e bipartisan.

Si potrà tornare a fare attività sportiva all’aperto, nei parchi e a distanza di sicurezza, si potrà comprare cibo da asporto, e ovviamente anche venderlo, ma soprattutto si potranno andare a trovare i ‘congiunti‘, da poche ore diventato l’aggettivo più chiacchierato d’Italia. Perché per congiunti si intende “gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti“. Ed è qui che subentrano le limitazioni e le discriminazioni per le famiglie arcobaleno, come sottolineato su Facebook da Sergio Lo Giudice, ex senatore della Repubblica.

Dal 4 maggio fare visita a nonni, fratelli, zii e nipoti sarà annoverato fra le motivazioni idonee ad uscire di casa. Ma ci sono tanti ma. Tante relazioni forti, familiari, non rientrano in questa categoria. Il caso che brucia di più è quello di qualche migliaio di bambini a cui la legge non riconosce il rapporto di filiazione con la seconda mamma o il secondo papá, il “genitore sociale”. Molte famiglie arcobaleno, fra cui la mia, hanno risolto – in parte – il problema ottenendo l’adozione da un Tribunale, ma non tutti i Tribunali italiani si muovono allo stesso modo. In particolare, le coppie lesbiche o gay separate senza il doppio riconoscimento genitoriale già da settimane sfidano decreti e ordinanze per vedere i propri figli, portarseli a casa, svolgere il loro ruolo di genitori. Poi ci sono i nonni e gli zii di questi stessi bambini, riconosciuti attraverso un’adozione particolare che riguarda solo il nuovo (per la legge) genitore, ma non il suo asse familiare.

Una realtà tristemente nota che la politica italiana continua a fingere di non conoscere, di non vedere, e che necessita di interventi immediati. Perché le famiglie arcobaleno, checché ne dicano i Lorenzo Fontana di turno, esistono, sono tra noi, insieme a quei bambini privati di diritti fondamentali. Un vuoto legislativo, rimasto tale dopo le unioni civili del 2016, che in periodo di Coronavirus torna immancabilmente alla ribalta.