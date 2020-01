Filippine gay-friendly, ancora niente da fare per i diritti LGBT

Nelle Filippine sembra non esserci posto per i diritti LGBT. Anche l’ultima battaglia dell’avvocato gay Jesus Falcis non ha avuto effetti positivi. La Corte Suprema infatti ha fatto sapere che non ascolterà più e non esaminerà altre documentazioni fornite dal legale, il quale stava portando avanti la sua lotta contro la legge secondo la quale il matrimonio è concesso solo tra persone di sesso opposto. Una legge realizzata appositamente, pare, per chiudere al matrimonio egualitario e per impedire a livello giuridico il riconoscimento dei matrimoni tra coppie dello stesso sesso contratti all’estero. Insomma, le Filippine gay-friendly restano un miraggio.

Nelle Filippine difatti vige il “codice della famiglia“, il quale sancisce appunto che nel Paese è permesso solo il matrimonio eterosessuale, mentre l’omosessualità e il lesbismo possono essere considerati motivo di separazione. Sebbene l’orientamento omosessuale sia legale nello Stato, la legge non riconosce alcun diritto, e solo dal 2009 è proibita qualsiasi discriminazione delle persone LGBT all’interno dell’esercito.

Interessante invece il fatto che è legale l’adozione dei bambini orfani per le coppie gay, nonostante queste non siano in alcun modo riconosciute.

La battaglia di Jesus Falcis per le Filippine gay-friendly

Falcis ha iniziato a occuparsi attivamente della questione LGBT per delle Filippine gay-friendly nel 2015. In quell’anno, aveva attaccato duramente il codice della famiglia, ma i suoi ricorsi erano stati rifiutati. A settembre del 2019, la Corte Suprema ha risposto alla battaglia dell’avvocato gay con l’ennesimo no, sottolinenando nelle sue argomentazioni:

mancanza di legittimità, incapacità di sollevare una vera questione legittima e violazione della dottrina della gerarchia dei tribunali.

Ma Falcis ha contro tutta la politica e la religione, in un Paese molto osservante. Lo stesso vice presidente (e leader cristiano) Eddie Villanueva, nei confronti della decisione della Corte, ha affermato:

Il Codice della Famiglia è stato creato per rispecchiare i valori storici, tradizionali e religiosi dei filippini sul matrimonio … la decisione della Corte Suprema è uno sviluppo positivo per noi. Ribadisce la nostra convinzione che siamo sulla strada giusta.

Da parte della politica, il solo partito che aveva nel suo programma anche a lotta contro la discriminazione LGBT era l’Ang Ladlag, estromesso dalle elezioni del 2009 per motivi di immoralità. Solo l’intervento della Corte aveva permesso anche al gruppo di presentarsi al voto.