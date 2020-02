Final Fantasy 7 Remake ha una scena in crossdressing e sembra favolosa

Il 10 aprile 2020 uscirà sulla console PlayStation 4 Final Fantasy 7 Remake di Square Enix, primo episodio di una serie che pezzo per pezzo ricreerà con tecnologie moderne il celebre videogioco giapponese Final Fantasy 7 di Square, uscito nel 1997. Nel nuovo trailer del videogioco, pubblicato a fine gennaio per festeggiare l’anniversario del Final Fantasy 7 originale, è stato dato molto spazio a un preciso momento della storia che il primo episodio di Final Fantasy 7 Remake coprirà: la scena in cui il protagonista Cloud Strife si traveste da donna. Approfittiamo quindi dell’occasione per riassumere come sia finito il crossdressing in Final Fantasy 7, per guardare ai primi indizi su come il tema sarà trattato nel remake e per raccontare come il crossdressing sia rappresentato nella narrativa commerciale giapponese.

In Final Fantasy 7 interpreto Cloud Strife, un mercenario che collabora con il gruppo ecoterrorista Avalanche (di cui fa parte Tifa, amica d’infanzia di Cloud) per combattere la malvagia società Shinra, colpevole di consumare l’energia del pianeta. A un certo punto, Tifa deve infiltrarsi nella casa del mafioso Don Corneo, che sta raccogliendo informazioni su Avalanche per conto di Shinra. Don Corneo ha una spropositata passione per le donne, e non è difficile per Tifa farsi passare per una prostituta ed entrare nell’abitazione, ma Cloud deve travestirsi da donna per accompagnarla. Per travestirmi, nel gioco originale, devo cercare una serie di oggetti nel Wall Market, i sobborghi della città dove vive e domina Don Corneo. Sobborghi che, nella versione giapponese del gioco originale, sono ispirati ai quartieri notturni a luci rosse giapponesi.