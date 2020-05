Final Fantasy 7 Remake corregge l’omofobia del videogioco originale

Nella mia ricerca delle varie componenti necessarie per il travestimento, in Final Fantasy 7 visito una palestra, punto di ritrovo della comunità locale di crossdresser, e l’Honey Bee Inn, un bordello. Qui, a seconda delle mie scelte, posso finire in una minuscola vasca da bagno insieme a un gruppo di muscolosissimi uomini gay. Entrambe queste scene, quella della palestra e quella dell’Honey Bee Inn, rappresentano (come abbiamo spiegato in passato) la comunità gay secondo alcuni stereotipi diffusi nell’arte popolare e commerciale giapponese: gli uomini gay hanno caratteristiche effeminate, sono sessualmente aggressivi e non accettano di essere rifiutati. Crossdressing, omosessualità e transessualità vengono inoltre fusi in un unico fenomeno. In pratica, un uomo gay vorrebbe essere una donna, si traveste da donna e, potendo, “diventa” una donna.

Final Fantasy 7 Remake mantiene lo spunto del crossdressing di Cloud, ma modifica pesantemente tutta l’ambientazione del Mercato murato. La palestra sembra ancora un punto di ritrovo per la comunità gay della zona, ma questa caratterizzazione è in generale meno caricaturale ed esplicita. L’Honey Bee Inn, Dolcemiele nella traduzione italiana, è ancora un club privato con stanze per spettacoli e attività che, da quello che il videogioco fa intendere, sono di natura esplicitamente sessuale, ma ora è anche un teatro di cabaret burlesque con un grande palco centrale e, da elemento secondario e opzionale, diventa alla fine il vero protagonista del Mercato murato.