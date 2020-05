Foligno, il sindaco dice ‘no all’omofobia’ ma precisa: “la famiglia naturale è fondata da un uomo e una donna”

A Foligno, proprio in questi giorni, è nato un gruppo distaccato di Omphalos, associazione che da 30 anni difende i diritti delle Persone LGBTI+ in Umbria. «Le assurde dichiarazioni del Sindaco ci confermano l’importanza di essere presenti in questo territorio – dichiara in conclusione Francesco Pietro De Angelis, coordinatore del nascente gruppo di Omphalos Foligno – d’ora in avanti saremo un presidio in città e vigileremo affinché le affermazioni del primo cittadino non si convertano in atti ostili alla dignità di chiunque».

In Umbria un recente studio dell’Università di Perugia ha evidenziato come oltre il 20% degli adolescenti umbri sia vittima di vessazioni omo-transfobiche. In questo contesto, ha fatto rumore anche il silenzio della Presidente della Regione Donatella Tesei (Lega Nord), che ha preferito non far seguito alle note contro l’omotransfobia di altri governatori, Istituzioni e politici di tutti gli schieramenti.