Il fondatore di ‘Twinks for Trump’ organizza un party per immunizzarsi dal Coronavirus

Si chiama Lucian Wintrich, ha 31 anni, ed è uno dei più accaniti sostenitori di Donald Trump, attuale presidente Usa. Il suo gruppo, “Twinks for Trump“, ha fatto molto durante la campagna elettorale statunitense di 4 anni fa, sostenendo l’attuale inquilino della Casa Bianca. A suo favore, anche una mostra fotografica di ragazzi seminudi, tra cui lo stesso Lucian Wintrich.

Ora, in piena pandemia, che presto scatenerà il caos negli Stati Uniti, il fondatore di “Twinks for Trump” ha voluto andare contro le regole della quarantena, invitando decine di persone nel suo appartamento a New York per un party improvvisato.

In barba alle restrizioni, il 31enne conservatore ha chiesto ai suoi ospiti di non lavarsi le mani, di portare un piatto da casa e di festeggiare. Il fine di tutto ciò? Infettarsi volutamente con il Coronavirus, per poi guarire e contribuire quindi alla realizzazione di un vaccino.

Insomma, è l’idea dell’immunità di gregge millantata inizialmente anche dal primo ministro britannico Boris Johnson, al momento infetto da Covid 19.

L’idea del fondatore di “Twinks for Trump” sul Coronavirus

Wintrich ha un’idea tutta sua sul Covid 19, purtroppo la stessa che hanno anche alcuni leader, come ad esempio Jair Bolsonaro, presidente brasiliano. Secondo il creatore di “Twinks for Trump“, si tratta di un’influenza che deve essere presa seriamente “fino a un certo punto“, e che basterebbe evitare il contatto con persone sopra i 50 anni d’età.

La maggior parte delle persone che ho invitato, se lo avessero avuto, si sarebbe ripresa abbastanza rapidamente e avrebbe creato un’immunità all’attuale forma di COVID-19. […] (questa idea) si è ispirata ai gruppi della varicella che erano di gran moda negli anni ’90. […] La quarantena, di per sé, è grave fino a un certo punto, basta non frequentare persone di età superiore ai 50 anni.

Ma Wintrich non è l’unico poco sano di mente. Al suo invito avrebbero partecipato almeno una ventina di persone. Intervistati dal New York Post, un partecipante ha spiegato che non ero molto convinto di andare, ma vedendo i suoi amici ha deciso di accettare l’invito.