Formia, divieto di avvicinamento a coppia gay da parte dei vicini omofobi

Da mesi segnaliamo le aggressioni fisiche e verbali subite da Pasquale Galliano (47 anni) e del compagno Michele Castelli, di 48 anni, letteralmente perseguitati da una coppia di coniugi di Formia di 65 e 61 anni. Ebbene il gip del tribunale di Cassino, Salvatore Scalera, ha imposto loro il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 100 metri.

L’uomo e la donna, vicini di casa, non potranno più avvicinarsi a Michele e Pasquale, da mesi protagonisti di un incubo. Offese omofobe, atti vandalici contro le auto e lo scooter, minacce di morte e lanci di uova e pietre. Le indagini dei carabinieri, come riportato da LatinaToday, avevano condotto a una denuncia a piede libero nei confronti dei due sessantenni per i reati di violenza privata, molestie, danneggiamento aggravato. Il 15 gennaio, finalmente, i Militari della stazione di Formia hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal gip.

La speranza, dopo l’atteso e provvidenziale provvedimento del giudice, è che questa triste storia possa finalmente finire una volta per tutte.