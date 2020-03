Le foto di una campagna pubblicitaria come stimolo ad accettare sé stessi

Quando si cresce in un piccolo paesino dell’Irlanda fortemente cattolico, essere gay è davvero complicato. E’ quello successo a Michael Allsop, un ragazzo di 24 anni che oggi vive a Londra. Ma a 12 anni, quando iniziava a capire di essere attratto dal suo stesso genere, ha dovuto fare i conti con una forte omofobia interiorizzata. Non poteva parlarne con nessuno, poiché anche il solo termine “gay” era considerata una parolaccia.

Oggi, Michael è un ragazzo gay, e vive liberamente la sua propria sessualità. Tanto, da aver posato per alcune foto di una campagna realizzata dalla Durex, chiamata “Challenge the norms“. Sono 75 fotografie, scattate dalla fotografa Emily Scarlett Romain, che ritrae diverse coppie, di diverse etnie e diverse tipologie che si baciano.

Il bacio di un cartellone pubblicitario come aiuto per chi è confuso

Michael ha pensato di ricreare quelle immagini, per condividerle poi sul suo profilo Instagram, assieme al suo ragazzo Sean. L’intento è quello di aiutare tutti quei ragazzi come lui che non hanno la forza di uscire allo scoperto, che hanno paura della reazione della gente, o semplicemente stanno attraverso una fase confusa in cui non capiscono il proprio orientamento.

In particolare, ricreando queste foto della campagna di Durex, Michael si è rivolto al suo io 12enne. In quegli anni stava affrontando sé stesso. Avendo delle immagini come quelle di “Challenge the norms” di Durex forse avrebbe potuto affrontare meglio la situazione. Avrebbe potuto capirsi, iniziare a conoscersi, non avendo nessun altro con cui confrontarsi.