“Meglio Morire di Voglia che far Morire Nonna”, la campagna che dice NO gli incontri in quarantena

In tempi di quarantena è dura, si sa, soprattutto per chi è single e non è fidanzato, arrivare a fine giornata. Quando poi queste giornate diventano settimane, la situazione si fa ancor più complessa, visto l’arrivo imminente della primavera e il picco ormonale dietro l’angolo.

Ma la pandemia da Coronavirus non guarda in faccia a nessuno, e necessita una quarantena totale. Anche sessuale, se non avete un/a compagno/a in casa con voi. Ed è qui che arriva lo slogan perfetto ideato dai ragazzi di CondividiLove, perché l’astinenza, in tempi di quarantena, è necessaria, anche se complicata.

Proprio perché continua ad alzarsi, il numero dei casi, noi dobbiamo cercare di starcene fermi a casa nostra, con le mani in mano. Cioè, le mani le possiamo muovere, basta non toccarsi gli occhi, la bocca e il naso. Un po’ più giù va bene. L’importante è che #restiamoacasa, evitando incontri. Solo così possiamo venirne fuori. Davvero, senza doppi sensi: questa è l’unica cosa che possiamo fare tutti insieme.

Fottiamo il Coronavirus, l’hastag lanciato, sottolineando come sia meglio morire di noia che far morire nonna. E a ‘chi cerca ora’, anche sulle app di dating, basta rispondere in un unico modo: “Non passare a trovarmi, non ti apro”, perché “la quarantena è dura, ma la terapia intensiva di più”.