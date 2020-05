New York caccia il predicatore omofobo Franklin Graham: teneva sermoni anche nel suo ospedale da campo

Versi della Bibbia erano poi presenti nelle attrezzature mediche e addirittura nelle mascherine che i sanitari indossavano, mentre lo stesso Franklin Graham si era fatto pubblicità, chiamando una troupe televisiva che avrebbe poi trasmesso spezzoni dei suoi sermoni.

Quando Graham aveva proposto il suo aiuto, il sindaco De Blasio aveva accettato, poiché la situazione causata dal Coronavirus era critica. Il sindaco però si era accertato che il predicatore non sfruttasse l’emergenza per diffondere odio. L’impegno, naturalmente, non è stato rispettato.

Anche il portavoce del consiglio di New York City Corey Johnson, gay dichiarato, ha spiegato:

È tempo che il Samaritan’s Purse lasci New York City. Questo gruppo, guidato dal famigerato fanatico bigotto Franklin Graham, è arrivato qui in un momento in cui la nostra città non poteva in buona coscienza respingere qualsiasi offerta di aiuto. Quel tempo è passato. La loro continua presenza è un affronto ai nostri valori di inclusione ed è doloroso per tutti i newyorkesi che hanno a cuore la comunità LGBT +.

Come molti virologi improvvisati, anche Franklin Graham aveva proposto la riapertura totale delle attività, consigliando agli americani di lavarsi le mani, mantenere il distanziamento e confidare in Gesù Cristo.