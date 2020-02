‘Fr*cio vattene’: il messaggio omofobo che Luca Tommassini ha trovato sul citofono di casa

Un brutto scherzo, e l’ennesimo attacco omofobo nel nostro Belpaese. La vittima è Luca Tommassini, 50 anni, coreografodi var programmi come X Factor e Dance Dance Dance. Il regista di video musica e pubblicità ha sentito suonare il campanello di casa, nel quartiere Trastevere, a Roma.

Un suono ininterrotto, come se qualcuno continuasse a premere il pulsante. Sceso a vedere cosa fosse successo, Luca Tommassini scopre di essere vittima di un atto omofobo. Al posto del suo nome, nel campanello, un post it con scritto “Fr*cio vattene“. A bloccare il pulsante del citofono, uno spillo di legno, infilato in modo che il campanello continuasse a suonare.

Il fatto è stato segnalato dal Gay Center, mentre lo stesso Luca ha voluto denunciare il fatto su Facebook, attraverso il suo profilo.

Un lungo post, quello dell’artista, pieno di rabbia e sofferenza che pensava fosse passata.

In un attimo mi è risalita tutta la rabbia di quando ero bambino e mi urlavano dietro “fr*cio” a scuola e per strada. Mi è tornata la paura che avevo quando mia madre mi svegliava ogni mattina e pensavo che avrei dovuto affrontare da solo un’altra giornata passando per quella maledetta strada, davanti all’officina di mio padre che faceva finta di non vedermi.

Questo fatto ha fatto riaffiorare i brutti ricordi, un’infanzia tragica, di una madre che cercava di aiutarlo come poteva, un padre che invece non lo accettava, solo perché omosessuale.

Si vergognava di me, non avevamo un rapporto “pubblico” e in privato lo avevamo solo quando mi faceva provare a pronunciare la “s” in modo corretto, offrendomi un premio in soldi, avevo la “s” moscia e lui la odiava. Non ho parlato per anni durante la mia infanzia per farlo stare sereno, per non farlo litigare con mia madre. L’ha picchiata spesso per “colpa” mia, le diceva che ero “fr*cio” e le dava la colpa e le botte.