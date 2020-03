Gay.it On Air: da oggi sul nostro canale Instagram ospiti eccezionali

Da oggi Gay.it con il progetto #gayitonair, cerca di portare qualche raggio arcobaleno nelle vostre case per alleggerire – per quanto possibile- le vostre le giornate di quarantena.

Facendo di necessità virtù , i nostri Alessio Poeta (che collabora anche con Chi e Rai 1), Federico Boni alias Dott Apcalypse e la nostra redazione vi porteranno nelle case dei nostri amici attraverso il nostro canale Instagram, condividendo dei momenti di intimità “live” con volti noti, personaggi emergenti, influencer, esponenti della comunità LGBTQ e “friendly” Italiana.

Per chi non lo sapesse le “live” di Instagram consentono di interagire in diretta con i nostri ospiti attraverso commenti e domande.

Ecco il calendario con i primissimi appuntamenti, che integreremo via via con i nuovi ospiti

Oggi, domenica 29 Marzo, ore 18, Fabio Canino

Lunedì, 30 Marzo ore 15, Valerio Scanu

Martedì 31 marzo ore 15 Vittoria Schisano

Mercoledì 1 aprile ore 14 Paola Iezzi

Non dimenticare di seguire il GAY.IT su Instagram cliccando qui. e di condividere #gayitonair con tutti i tuoi amici!