Diventare genitori? Perché no! Lo dice il 77% dei Millennials LGBT

I Millennials (ovvero i nati tra primi anni ottanta e la fine degli anni novanta) oggi hanno tra i 18 e i 35 anni. Insomma, stanno entrando nell’età in cui si inizia a prendersi le prime responsabilità. E tra queste, a quanto, c’è anche il desiderio di avere un figlio. Ma c’è di meglio, perché questo desiderio è fortemente voluto in particolare dai Millennials LGBT. Infatti, sarebbero il 77% i giovani tra i 18 e i 35 anni che stanno valutando di diventare genitori.

A mostrare questo dato è l’associazione americana Family Equality, che ha realizzato un sondaggio rivolto appunto ai Millennials LGBT statunitensi. In questo 77% si racchiude coloro che vorrebbero avere un figlio o che si sono già attivati per far diventare questo desiderio realtà, attraverso la stepchild adoption, la GPA, la fecondazione assistita o l’adozione. Di questi, il 48% ci sta pensando seriamente e attivamente.

Ma lo studio di Family Equality ha rivelato anche altri dati, ad esempio le spese da sostenere. Mediamente, una famiglia spende oltre 200.000 dollari per le esigenze di un figlio dai 0 ai 18 anni (circa 12.000 dollari all’anno). Visto che naturalmente le coppie LGBT non hanno la possibilità di procreare assieme, a queste spese bisogna aggiungere anche i costi per la “tecnica” scelta per diventare genitori.

I numeri dei Millennials LGBT nel dettaglio

Analizzando la ricerca:

Il 63% sta pensando ad allargare la propria famiglia;

sta pensando ad allargare la propria famiglia; Il 48% dei Millennial LGBTQ si differenzia con il 55% degli stessi eterosessuali;

dei Millennial LGBTQ si differenzia con il degli stessi eterosessuali; Il 63% delle persone LGBTQ pensano di utilizzare la riproduzione assistita, l’affido o l’adozione per diventare genitori.

Un sogno nel cassetto a causa di problemi economici

Il desiderio di diventare genitori per i Millennials LGBT però non sempre può avverarsi. Difatti, per il 29% degli intervistati sarebbe impossibile far fronte alla spesa, avendo un reddito annuo vicino alla soglia di povertà. La percentuale non di discosta molto per le coppie etero: il 22% si trovano nella stessa situazione.