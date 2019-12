Germania, primo sì al divieto per le “terapie di conversione”

Il governo tedesco ha approvato un disegno di legge che vieta la pubblicità o l’offerta delle cosiddette “terapie di conversione” a persone transgender e gay. La legislazione proposta è stata ampliata per includere anche i giovani dai 16 ai 18 anni.

Il disegno di legge verrà ora presentato alla camera bassa, ha precisato il ministro della Salute Jens Spahn, e se dovesse superare entrambe le camere del parlamento, le terapie di conversione diventeranno vietate, con multe fino a 30.000 euro per i trasgressori. Solo gli adulti che cercano liberamente la controversa “terapia” saranno legalmente autorizzati a ottenerla.

Si stima che ogni anno in Germania si svolgano fino a 2.000 terapie di conversione “2000 di troppo”, ha rimarcato Spahn. “L’omosessualità non è una malattia, quindi già la parola” terapia “è fuorviante”. “Questa cosiddetta terapia fa ammalare le persone, e non le guarisce. In precedenza c’erano eccezioni per gli adolescenti. Ci siamo sbarazzati di questo perché è esattamente in questa età che la maggior parte delle persone ha subito questa pratica”.

Una precedente bozza del disegno di legge avrebbe infatti consentito la pratica sui bambini di età compresa tra 16 e 18 anni, se il medico fosse riuscito dimostrare al paziente di aver compreso le sue implicazioni e i suoi rischi. Secondo quanto scritto nel disegno di legge, anche i genitori o gli operatori sanitari verranno puniti per aver sottoposto minori alla terapia. In Italia, purtroppo, non c’è ancora nessun divieto ufficiale a simili barbarie.