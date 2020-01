Svolta GPA in Spagna: la riforma nel programma di governo

Non dovrebbe mancare molto al voto di fiducia del nuovo governo spagnolo, formatosi grazie ad un accordo tra Pedro Sanchez e Pablo Iglesias e che oggi attende il primo voto dal Parlamento. Sono molte le riforme contenute nel programma di governo reso pubblico solamente ieri, in occasione appunto del voto previsto. Nel contratto si leggono molti punti riguardanti i diritti, in particolare quelli delle donne. Il settimo punto è quello dedicato alle Politiche Femministe, e fissa dei paletti anche sulla gestazione per altri (o GPA).

Per la prima volta, i parlamentari di sinistra si dicono contrari alla pratica, che nel testo viene definita “pance a noleggio“. La GPA mina i diritti delle donne: questa la giustificazione che ha portato all’introduzione dei questa battaglia contro la pratica. In particolar modo per le donne più vulnerabili, come ad esempio per coloro hanno problemi economici. Contro la mercificazione del corpo femminile, dunque, il neo governo si impegnerà per far chiudere tutte le cliniche che offrono la pratica della GPA, che è già di fatto vietata nel Paese per tutte le coppie, indipendentemente quindi dall’orientamento sessuale. Ad oggi, la sinistra spagnola del governo “Sanchez – Iglesias” è l’unica ad aver proposto questo divieto.

In Spagna è prevista comunque l’adozione per le coppie LGBT dal 2005, che sia il riconoscimento del figlio del partner (stepchild adoption) che l’affido. Per quanto riguarda la fecondazione assistita, invece, le regole sono cambiate a seguito di una modifica alla legge, avvenuta nel 2006. La modifica prevede per una una coppia lesbica il riconoscimento del figlio anche per la madre non biologica. Diverse le regole per la maternità surrogata, illegale in Spagna ma riconosciuta se eseguita in un altro Paese che riconosce e autorizza questa pratica.