Giornalista aggredito da omofobo rischia di perdere la vista da un occhio – video

Matt Belanger è un reporter di KSTP-TV 5 Eyewitness News di Minneapolis, vincitore tra le altre cose del premio Emmy del Minnesota, ed è stato vittima di un’aggressione omofoba.

Sui social Matt ha sbalordito i propri fan, apparendo con una benda sull’occhio. La mattina del 12 maggio, infatti, Belanger stava semplicemente aspettando il treno quando uno sconosciuto gli si è avvicinato: “Un uomo che non conosco, improvvisamente e da molto vicino mi ha lanciato qualcosa in faccia. Me l’ha tirata con così tanta forza da causare danni all’occhio sinistro. Per questo motivo indosso la benda”.

Portato di corsa in ospedale, a Matt è stata diagnosticata un’abrasione corneale e oculare, che potrebbe causare danni permanenti alla vista. Grazie ai filmati di sicurezza, la polizia ha arrestato Vennie Jerome Williams, 39 anni. Secondo quanto riportato da Out, Williams ha confessato di aver aggredito Belanger perché aveva “percepito” che fosse “omosessuale“. L’uomo è stato accusato di aggressione di terzo grado con gravi danni fisici e molestie con l’intenzione di ferire. Rischia fino a 10 anni di carcere.

“Mi mancate tutti e tornerò molto presto”, ha confidato Belanger ai propri fan.