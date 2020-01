Giornata della Memoria 2020, tutte le iniziative per non dimenticare l’Omocausto

Giornata della Memoria in tutta Italia, quella di oggi, per non dimenticare le vittime dell’Olocausto, che coinvolse anche decine di migliaia di omosessuali.

In tal senso diversi sono gli appuntamenti targati Arcigay, da nord a sud. A Roma l’appuntamento sarà alla gay street, a partire dalle ore 11:45 del mattino, per attendere i ciclisti dell’iniziativa Pedalando nella Memoria 2020 – Memorial Settimia Spizzichino, che ripercorre tappe e luoghi correlati all’olocausto. I ciclisti arriveranno alle ore 12:00.

Sempre nella Capitale, ma mercoledì 29 gennaio presso la Casa Della Memoria e Della Storia, spazio ad un’iniziativa organizzata da ANPI Roma e Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli che intende ricostruire la storia degli omosessuali durante i regimi fascista e nazista con particolare attenzione alle discriminazioni alle quali erano sottoposti e alle politiche di persecuzione e sterminio alle quali si arrivò negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Oltre alla ricostruzione delle vicende storiche in questione, l’incontro intende poi affrontare anche le vicende legate alle discriminazioni e alle persecuzioni che gli omosessuali vivono nel mondo attuale.

A Napoli, a partire dalle ore 10:00, incontro dibattito con alunni e docenti del Liceo dell’Arte e della Comunicazione Giorgio de Chirico di Torre Annunziata. A seguire con l’ANPI di Torre Annunziata e il Sindaco, Vincenzo Ascione, verrà deposta, in memoria di tutte le vittime della crudeltà nazifascista, una corona di fiori rossi presso Pizza Rocco Caraviello, partigiano torrese barbaramente ucciso, insieme alla moglie Maria Penna e al cugino, dalle S.S. italiane nel giugno del 1944. Per Arcigay Napoli interverrà Maria Rosaria Malapena, responsabile per i diritti delle persone disabili. Alle ore 17:30, invece, presso la Casa del Popoli di Ercolano si aprirà un dibattito sul valore della memoria per individuare i nuovi pericolosi fascismi. Presente all’incontro l’ex parlamentare Arturo Scotto, vittima in queste settimane di una feroce aggressione fascista e Antonello Sannino, responsabile memorie per Arcigay Napoli, sotto attacco social da diverse settimane per vera e propria azione di “squadrismo fascista 2.0” partita dopo alcuni post del Senatore Roberto Calderoli.