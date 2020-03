Giovani LGBT a più alto rischio suicidio rispetto ai coetanei etero

Un nuovo studio dell’American Academy of Pediatrics (AAP) ha ribadito come i giovani LGBT+ siano tre volte più propensi a tentare il suicidio rispetto ai coetanei eterosessuali. L’AAP ha utilizzato i dati sulla sorveglianza comportamentale del rischio per i giovani di sei Stati d’America che hanno raccolto dati sull’orientamento sessuale e di quattro altri Stati che hanno raccolto dati sui contatti sessuali tra il 2009 e il 2017.

Sebbene il numero di tentativi di suicidio tra le minoranze sessuali di età inferiore ai 18 anni sia diminuito nel corso degli ultimi otto anni, lo stacco è ancora importante, a dimostrazione di come la mancata accettazione, la paura del rifiuto e l’omofobia scolastica siano macigni che pesano sin da giovanissimi. Nel 2009, il 26,7% dei giovani LGBT presi in esame ha tentato di suicidarsi rispetto al 6,3% dei coetanei eterosessuali. Nel 2017, la percentuale dei ragazzi LGBT è scesa al 20,1 per cento, rispetto al 5,9 per cento dei ragazzi eterosessuali. Coloro che hanno avuto contatti sessuali con persone del proprio sesso nell’ultimo anno, inoltre, hanno più del doppio delle probabilità di tentare il suicidio rispetto a quelli che avevano avuto solo contatti sessuali con persone di sesso opposto.

Gli autori dello studio hanno concluso che “sono necessarie ulteriori ricerche, in particolare su politiche, pratiche di formazione e interventi per promuovere la salute delle minoranze sessuali negli istituti di istruzione“.