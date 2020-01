“Brucerei un figlio gay? Frase mai detta, sono sereno”, la difesa del consigliere Giovanni De Paoli

Come scritto ieri, è finalmente iniziato il processo nei confronti del consigliere regionale Giovanni De Paoli, primo caso di omofobia in aula in Italia, che nelfebbraio del 2016 fece clamore per aver detto la presunta frase “se avessi un figlio omosessuale, lo brucerei nel forno“.

Quattro anni dopo, l’ex leghista De Paoli nega infatti di aver mai pronunciato quelle parole, come riportato da IGV.

Con riferimento al procedimento a mio carico presso la procura di Genova per presunta diffamazione sono a ribadire di non aver pronunciato quanto a me attribuito e sono profondamente dispiaciuto per il malinteso venutosi a creare.Resto fiducioso che venga fatta chiarezza e aspetto con grande rispetto e serenità il corso della Giustizia.

A trascinarlo in aula sono stati il “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” e l’Associazione AGEDO (Associazione genitori di omosessuali), con i due fascicoli uniti in un unico processo. Aleksandra Matikj, presidente del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione”, ha definito la giornata di ieri “davvero emozionante”, sottolineando come durante l’udienza De Paoli non abbia mai parlato. “Noi parti offese ci siamo guardati e abbiamo colto la stessa aspettativa di giustizia, mi sono commossa“. “Il danno, per quanto ci riguarda, non è stato ancora quantificato, pertanto questo aspetto sarà di esclusiva valutazione della Magistratura. Si tratta di un caso di particolare spessore, il primo caso contro l’omofobia in Italia. C’è stato un attimo in cui, durante l’udienza, noi parti offese ci siamo guardati, ed abbiamo colto la stessa aspettativa di giustizia. Credo che battaglie come questa contribuiscano a far crescere la storia della tutela dei Diritti Umani. Ne sono, ne siamo davvero orgogliosi. In Italia manca ancora una Legge ufficiale contro l’omofobia, la bi-fobia e la trans-fobia. In un Paese dei diritti come il nostro, sarà il prossimo passo da compiere”.