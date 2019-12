Greta e la sua storia da ragazza transessuale

Greta è una ragazza nata a Ravenna e che oggi ha 13 anni. Alla nascita, era un maschio. Ma fin da subito, Greta ha capito che provava un disagio, perché non voleva essere un maschio. Greta è transessuale. Voleva lo zaino delle Winx anziché quello di Spiderman, voleva giocare con le bambole e non con le macchinine come suo fratello.

Greta ha raccontato la sua storia a Ravenna Today, la difficoltà nel vivere in un corpo che non riconosceva come il suo, combattere contro l’opinione dei genitori, che dicevano “è una fase, passerà“. Nemmeno pensava che quella che pesavano fosse un figlio maschio era una ragazza transessuale. Greta racconta che ha capito di essere una femmina a 3 anni. Intorno a quell’anno, infatti, una persona inizia a capire la differenza tra maschio e femmina e scopre la sua identità di genere. Greta lo aveva capito. Doveva solo farlo capire agli altri.

Lo psicologo e la scuola: la sofferenza di Greta

Pian piano, i genitori hanno capito che c’era qualcosa che non andava. Ma cosa? Hanno portato Greta da uno psicologo, il quale ha consigliato di far sentire Greta una femmina a casa, come a voler conservare quella situazione tra le mura domestiche. Mentre, quando usciva, doveva “essere un maschio”. Non si parla ancora di transessuale. Come il grembiule di scuola, blu da maschio, perché la scuola così aveva stabilito. Ai microfoni di Ravenna Today, parlando delle elementari, ha raccontato:

E’ stato un periodo bruttissimo, mi affezionavo a una persona e il giorno dopo lei mi abbandonava. Non c’è mai stato un compagno che mi abbia capita e mi sia stato vicino. C’era una ragazza con cui organizzavo tutti i giorni per vederci nel pomeriggio, ma alla fine non è mai venuta. Ci rimanevo sempre malissimo. Mi chiamavano “frocio”, e anche i genitori mi guardavano sospetti, perchè avevo lo zaino delle Winx ma i capelli corti e il grembiule con i quadretti blu da maschio.

Alle medie, la situazione non cambia. Al bullismo, si aggiunge l’indifferenza. Greta non viene considerata, rimproverata quando va al bagno delle donne. Una professoressa le dice di andare in quello dei disabili. Nemmeno a quello dei maschi, ma dei disabili. A cercare di aiutarla sono solamente due professori, che però di fronte all’intero corpo docente non riesce a ottenere nulla. La madre di Greta ha assunto un avvocato per cercare di fare qualcosa, ma in mesi e mesi non sono riusciti a ottenere nemmeno un incontro con il preside.

Secondo me dovrebbero spiegare cos’è l’identità di genere, che non è una differenza, o comunque che nella diversità c’è una ricchezza e non qualcosa di cui avere paura. E soprattutto mettere in guardia contro il bullismo in generale, che deriva sempre da persone a loro volta vittime di bullismo o che non hanno la famiglia vicino, persone che hanno sofferto. Ma a scuola non insegnano neanche educazione sessuale.

Il guardarsi allo specchio quando si è transessuale e il coming out

Una fase complicate che ancora oggi mette a dura prova il coraggio e la forza di Greta è l’accettazione di sè. Anche solo guardarsi allo specchio è sempre difficile, perché vede un corpo che non vuole. Se è truccata, spiega Greta, riesce a vedere la sua immagine riflessa. Ma non è la stessa cosa quando deve spogliarsi.